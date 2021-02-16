Житель Ивановской области воткнул нож в грудь своему товарищу

Житель Ивановской области в ходе конфликта воткнул нож в грудь своему товарищу. Уголовное дело по факту случившегося направили в Кинешемский городской суд, написал «Царьград».

Уточняется, что житель Заволжска выпивал с 51-летним ранее судимым гостем. У мужчин завязалась ссора из-за телефона визитера. Телефон оказался в ведре с водой. Выяснения по поводу того, кто виноват в порче мобильника, закончились кровопролитно. Мужчина ударил хозяина жилья кухонным ножом, задев при этом сердце.

Пострадавший вытолкал гостя из дома, заперся и вызвал скорую. Благодаря помощи медиков он выжил. Прокуратура Заволжского района утвердила обвинительное заключение в отношении совершившего нападение. Ему инкриминировали покушение на убийство. Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы.