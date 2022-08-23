Житель Ивановской области продал автомобиль своей сожительницы без разрешения

Жителя города Кохма Ивановской области осудят за кражу, мошенничество и похищение личного документа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Ивановской области.

Ситуация произошла 12 апреля. Злоумышленник отвез сожительницу на работу на ее автомобиле Lada. Он пообещал встретить ее вечером, но вместо этого взял ПТС и продал автомобиль за 430 тысяч рублей в интернете. После этого злоумышленник скрылся. Спустя время сотрудники органов смогли его задержать.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Ивановский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.