Криминал 11 июля 2023, 18:11 Житель Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 90-летней женщины

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Суд рассмотрит дело жителя города Вичуги Ивановской области, который обвиняется в изнасиловании 90-летней женщины. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, 7 июля мужчина пробрался в дом пенсионерки, изнасиловал ее и сбежал с места преступления.

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Отмечается, что вскоре его задержали и возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.