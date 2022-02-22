Житель Ивановской области попытался сдать водонапорную башню в металлолом

32-летний житель Ивановской области попытался сдать водонапорную баншю в металлолом. За это злоумышленник отправился в тюрьму. Об этом сообщил «Царьград».

При этом год назад мужчина выкрал гараж в деревне Коляново. С помощью машины с гидроманипулятором он перевез постройку в пункт приема чермета и цветмета. Хозяин гаража заявил, что ущерб составил 60 тысяч рублей.

Спустя время грабитель попытался выкрасть по аналогичной схеме водонапорную башню в деревне Рожново, однако во время пути до пункта приема металлолома его задержали полицейские. В результате злоумышленника приговрили к двум с половиной годам заключения в колонии-поселения.