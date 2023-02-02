Криминал 02 февраля 2023, 18:59 Житель Ивановской области избил сына и заставил его копать яму

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В Ивановской области осудят мужчину, который избил восьмилетнего сына и заставил его копать яму. Об этом сообщили РИА «Новости».

По данным следствия, маму мальчика лишили родительских прав, после чего ребенок стал проживать с отцом. В ноябре прошлого года мужчина избил сына, в результате чего ребенок получил сотрясение мозга. Затем отец стал угрожать мальчику и заставил его копать себе яму.

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Как сообщило Nation News, в настоящее время ребенок находится в воспитательном учреждении.