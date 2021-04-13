Житель Иваново украл банковскую карту матери и поджег ее дом

Житель Иваново украл у своей матери банковскую карту и поджег ее квартиру. Пока огонь горел, мужчина снял все деньги в банкомате. Об этом рассказал «Царьград».

Женщине дважды пришлось вызывать экстренные службы. Изначально из-за пожара, который оперативно ликвидировали спасатели. Затем полицейских, потому что с телефона списали 138 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что в этом замешан сын пострадавшей. Пока его мать спала, он взял ее карту, поджег дом и исчез.

Правоохранители возбудили дело по статье «Кража». Решается вопрос о возбуждении дела и за умышленное уничтожение или повреждение имущества, заявили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали и поместили в изолятор. Ранее его судили за ограбление.