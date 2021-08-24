Житель Иваново обокрал автобусный парк

Неизвестный проник в автобусный парк в Иваново и снял с автобусов семь катализаторов выхлопных систем. Об этом сообщил «Царьград».

При этом стоимость нового катализатора выхлопных систем составляет 3000 долларов. Стоимость аппаратов, которые уже были использованы, начинается с 500 долларов.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. 43-летний уроженец Кабардино-Балкарии ранее уже был замечен в преступлениях, его привлекали к уголовной ответственности.

Следователи возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.