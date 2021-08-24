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    24 августа 2021, 01:47

    Житель Иваново обокрал автобусный парк

    Арина Бобкова

    Неизвестный проник в автобусный парк в Иваново и снял с автобусов семь катализаторов выхлопных систем. Об этом сообщил «Царьград».

    При этом стоимость нового катализатора выхлопных систем составляет 3000 долларов. Стоимость аппаратов, которые уже были использованы, начинается с 500 долларов.

    Полицейским удалось задержать подозреваемого. 43-летний уроженец Кабардино-Балкарии ранее уже был замечен в преступлениях, его привлекали к уголовной ответственности.

    Следователи возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.