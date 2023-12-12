12 декабря 2023, 18:57
Житель Иванова предстанет перед судом за избиение врача
Суд рассмотрит дело жителя Иванова, который избил участкового врача. Об этом сообщил «Царьград».
По версии следствия, летом 2021 года терапевт пришел по вызову к пожилой женщине домой. Поведение медика не устроило сына пациентки, во время конфликта мужчина набросился на врача с кулаками.
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Отмечается, что пострадавший получил травмы средней тяжести, нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.
Суд
Избиения
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