Криминал 12 декабря 2023, 18:57 Житель Иванова предстанет перед судом за избиение врача

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Суд рассмотрит дело жителя Иванова, который избил участкового врача. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, летом 2021 года терапевт пришел по вызову к пожилой женщине домой. Поведение медика не устроило сына пациентки, во время конфликта мужчина набросился на врача с кулаками.

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Отмечается, что пострадавший получил травмы средней тяжести, нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.