Житель Иванова получил срок за смертельное ДТП

Мужчину из Иванова осудили из-за смертельной аварии. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что он ехал на грузовой машине с превышением скорости. В результате водитель большегруза толкнул учебный автомобиль, который ехал впереди. Машина вылетела на встречную полосу, где в нее врезался еще один автомобиль.

Инструктор по вождению, который находился внутри легковушки, погиб. Ученик, который вел машину, попал в больницу с серьезными травмами.

Виновника аварии приговорили к двум годам лишения свободы. Также его на два года лишили прав.