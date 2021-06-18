Житель Иванова хотел стать инвестором и потерял 140 тысяч рублей

Мужчина из Иванова обратился в полицию после того, как его обманули мошенники. Он хотел стать инвестором. Об этом написал «Царьград».

Уточняется, что 43-летний местный житель решил стать инвестором и сыграть на бирже. Он нашел в интернете сайт, предлагающий помощь в инвестировании. После регистрации мужчине позвонили и дали инструкцию. Поверив, за несколько дней он перевел в общей сложности 140 тысяч рублей на указанный счет. На этом история закончилась — лже-брокеры просто пропали. Мужчина обратился в полицию, открыто уголовное дело.