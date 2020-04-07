Житель Истры убил мать и прятался 2 недели на крыше дома

В Истре на балконе нашли труп женщины, завернутый в ковер. В убийстве подозревают ее 27-летнего сына, который две недели прятался на крыше многоквартирного дома.

Как рассказали соседи «360», они решили вызвать полицию и спасателей из-за того, что молодой человек две недели провел на чердаке, а наотрез отказывался спускаться. Как видно на кадрах, житель поселка Манихино обустроился на чердаке: он перенес туда ковры, накупил еды и алкоголя.

Свое убежище он покинул только после приезда полиции и психологов. В квартире стражи порядка нашли труп женщины. Она лежала в ночной рубашке, завернутая в ковер. На теле обнаружили колото-резаные ранения грудной клетки и шеи. На балконе, как установили правоохранители, труп пролежал около 17 дней.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Как рассказали в подмосковном управлении СК, свою вину подозреваемый признал частично.

Соседи рассказали «360», что о женщине и ее сыне слышали мало, они не ругались, не шумели, встречали их редко.

«Как человек, был скрытный. На улице особо ни с кем не общался. Никто не думал, что он может так поступить. Он не работал, в армии не служил. Мама работала на железной дороге. Ее тоже редко было видно, только у подъезда встречали», — рассказал «360» один из соседей.