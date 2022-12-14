Криминал 14 декабря 2022, 15:26 Житель Иркутской области знакомился с женщинами в интернете, а потом грабил их

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Мужчина в Иркутской области знакомился с женщинами в интернете. Потом он приходил к ним в гости и похищал ценности, уточнил сайт kp.ru.

По данным следствия, злоумышленник вышел из тюрьмы и не мог устроиться на работу. От его действий пострадали две женщины.

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У первой он прожил три дня, а затем украл телефон и скрылся. Ко второй он просто зашел в гости вечером и ограбил ее. Он похитил из ее квартиры ценности на 135 тысяч рублей.

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Суд приговорил мужчину к 5,5 года тюрьмы.