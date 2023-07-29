Криминал 29 июля 2023, 10:39 Житель Иркутской области расстрелял сына из травматического пистолета

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Житель поселка Молодежной Иркутской области выстрелил в своего 17-летнего сына из травматического пистолета. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.

В пресс-службе МВД Иркутской области отметили, что ситуация произошла 26 июля. Отец и сын поссорились. Тогда мальчик схватил кочергу, а отец несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета, передали «Дни.ру».

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Подросток пришел в больницу, где врачи диагностировали у него травму кисти, написал «Царьград».

Полиция задержала стрелка. Сейчас сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.