Житель Иркутской области убил отчима и получал за него пенсию | 360°

Криминал 03 октября 2022, 12:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Иркутской области убил отчима и получал за него пенсию

Читать 360tv в

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Иркутской области выяснили, что житель города Черемхово прикончил своего отчима. При этом злоумышленник получал его пенсию на протяжении года после совершения преступления. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СК и МВД Приангарья.

О пропаже пенсионера забеспокоились соседи. Они рассказали сотрудникам органов, что мужчина давно не появлялся на людях. Полицейские начали расследование и установили, что к пропаже пострадавшего причастен его пасынок.

Реклама

Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что между ним и отчимом возник конфликт, в результате которого злоумышленник забил родственника монтировкой. Тело он закопал в поле.

Реклама

Интересно и то, что жена погибшего не сообщила о его пропаже. Против подозреваемого возбудили дело по статье «Убийство».

0 0 0 0 0 0