Криминал 17 мая 2023, 17:29 Житель Иркутской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены

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В Иркутской области суд рассмотрит дело жителя села Игжей, который застрелил свою супругу на почве ревности. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на данные Следственного комитета.

По версии следствия, зимой прошлого года мужчина поссорился со своей женой, в результате конфликта он выстрелил в супругу из гладкоствольного ружья. После содеянного местный житель попытался покончить с собой, его спасли врачи.

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Отмечается, что специалисты продолжают выяснять все причины произошедшего.