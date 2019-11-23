Житель Иркутской области отвез бывшую возлюбленную в лес, ударил ножом и оставил умирать

«Мы в таком мире жить не хотим». Недовольные законом о домашнем насилии выйдут на митинг Подробнее

Мужчина стал угрожать бывшей возлюбленной и сыну после расставания. Жестокая расправа стала реакцией на очередной отказ девушки вернуться.

После того, как мужчина скрылся, девушка смогла доползти до трассы. Случайный водитель спас ее.

Отмечается, что злоумышленник остается на свободе, и ему не предъявлены обвинения.