Житель Иркутской области отвез бывшую возлюбленную в лес, ударил ножом и оставил умирать
В Иркутской области мужчина отвез бывшую возлюбленную в лес, где избил битой, трижды ударил ножом и бросил умирать, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на telegram-канал Mash.
«Мы в таком мире жить не хотим». Недовольные законом о домашнем насилии выйдут на митингПодробнее
Мужчина стал угрожать бывшей возлюбленной и сыну после расставания. Жестокая расправа стала реакцией на очередной отказ девушки вернуться.
После того, как мужчина скрылся, девушка смогла доползти до трассы. Случайный водитель спас ее.
Отмечается, что злоумышленник остается на свободе, и ему не предъявлены обвинения.