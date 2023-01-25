Криминал 25 января 2023, 22:06 Житель Иркутска отправится в тюрьму на 10 лет за организацию взрыва в лифте жилого дома

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Житель Иркутска устроил взрыв в лифте жилого дома. За это мужчину приговорили к десяти годам заключения в колонии. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по региону.

Ситуация произошла 30 ноября 2021 года. Как установили следователи, злоумышленник самостоятельно изготовить взрывное устройство и разместил его в кабине лифта, а затем привел его в действие с помощью пульта дистанционного управления. В момент взрыва в кабине находился 30-летний мужчина, который серьезно пострадал. Его доставили в медицинское учреждение.

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Подозреваемого задержали по горячим следам. Против него возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем взрыва», «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».