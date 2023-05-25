Криминал 25 мая 2023, 14:36 Житель Иркутска облил бывшую жену бензином и поджег

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Следователи возбудили уголовное дело против жителя Иркутска, который облил свою бывшую супругу бензином и поджег. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, 24 мая мужчина пришел в торговый павильон, где работала его бывшая жена. Он разлил бензин в помещении, вылил легковоспламеняющуюся жидкость на женщину и поджег ее.

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Потерпевшая получила серьезные ожоги, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.