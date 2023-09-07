Криминал 07 сентября 2023, 19:24 Житель ХМАО ударил топором своего сына-инвалида

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Житель Нижневартовска ударил своего 35-летнего сына-инвалида с диагнозом «шизофрения». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

По данным ведомства, 5 сентября сын пришел просить деньги у родителей, после отказа он напал на пожилых родителей и сестру. В ходе конфликта отец схватил топор и ударил им сына-инвалида.

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Отмечается, что против пожилого мужчины возбудили уголовное дело.