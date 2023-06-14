Криминал 14 июня 2023, 16:41 Житель ХМАО ударил ножем свою подругу из ревности

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Против жителя Нижневартовска ХМАО возбудили уголовное дело. Злоумышленник в порыве ревности ударил ножом свою возлюбленную. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт следственного комитета по региону.

Преступление произошло в одной из квартир дома на улице Ханты-Мансийская. Между сожителями разгорелся конфликт на почве ревности. Мужчина схватил нож и нанес множественные ранения своей 22-летней подруге.

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Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего задержали. Сейчас сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.