Житель ХМАО убил собутыльника ножом и табуреткой | 360°

Криминал 21 октября 2022, 18:06 Житель ХМАО убил собутыльника ножом и табуреткой

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Мужчина получил срок за убийство собутыльника в ХМАО. В качестве орудия он использовал нож и табуретку, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт регионального СКР.

«Во время распития алкоголя между подсудимым и его гостем произошел конфликт», — говорится в сообщении.

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В итоге хозяин ударил оппонента табуреткой по голове, а потом минимум пять раз ударил ножом. Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник после произошедшего просто лег спать.

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Теперь он отправится на девять лет в колонию строгого режима.