Житель ХМАО убил пенсионерку, которой задолжал миллион

Житель Ханты-Мансийска случайно убил пенсионерку, которой задолжал миллион рублей. Тело 79-летней женщины нашли силовики спустя два года после убийства. Все это время она считалась без вести пропавшей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по ХМАО.

Полицейские сообщили, что погибшая женщина одолжила подозреваемому один миллион рублей. Мужчина возвращал деньги маленькими суммами, а также подвозил женщину по ее делам. Конфликт, повлекший за собой убийство, произошел 11 ноября 2018 года.

«Ночью вместе с пенсионеркой он [подозреваемый] повез ее из Советского в Ханты-Мансийск. Во время поездки между ними возник конфликт на почве долга. Мужчина остановил машину и с силой бросил женщину на проезжую часть. Пенсионерка ударилась головой и скончалась», — рассказали в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он проведет в исправительной колонии строгого режима девять лет.