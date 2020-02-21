Житель ХМАО проведет 13 лет в колонии за убийство матери и поджог
В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина убил мать и поджег квартиру. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
36-летнего жителя Югры приговорили к 13 годам колонии строгого режима за убийство и поджог.
По версии следствия, мужчина в ходе ссоры с матерью избил и задушил ее. После убийства он попытался покончить с собой, однако не смог это сделать. Он устроил поджог, рассчитывая погибнуть в огне. Однако, испугавшись пламени, выпрыгнул в окно и повис на дереве, с которого его позже сняли пожарные.
Как сообщила «Экспресс-Газета», по данным прокуратуры, ранее мужчина уже имел судимость.