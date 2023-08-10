Криминал 10 августа 2023, 17:52 Житель ХМАО предстанет перед судом за убийство знакомого

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Суд рассмотрит дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который напал с ножом на своего знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет региона.

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и ударил им местного жителя, от полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что нападавший частично признал свою вину, следователи направили уголовное дело в суд.

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