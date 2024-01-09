09 января 2024, 16:25
Житель ХМАО предстанет перед судом за попытку задушить сожительницу
Суд рассмотрит дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пытался задушить свою сожительницу во время застолья. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По данным ведомства, летом 2023 года обвиняемый на веранде своего дома распивал алкоголь с возлюбленной и двумя знакомыми. Потерпевшая отказалась дать ему деньги на покупку спиртного, после чего мужчина устроил скандал и начал душить ее руками.
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Отмечается, что местный житель признал свою вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ХМАО
Суд
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