Криминал 10 августа 2023, 17:52 Житель ХМАО предстанет перед судом за кражу 600 тысяч рублей у пенсионерок

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Тобольский городской суд Тюменской области рассмотрит дело жителя ХМАО, который обвиняется в краже 600 тысяч рублей у двух пожилых женщин. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, соучастники звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Злоумышленники вымогали деньги за уклонение от наказания, за деньгами приезжал один из них.

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Отмечается, прокуратура региона утвердила обвинительное заключение.