Криминал 02 августа 2023, 17:23 Житель ХМАО поджег служебную машину ГИБДД

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Житель Югорска (ХМАО) поджег служебную машину ГИБДД. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полиции ХМАО.

Мужчину два раза задержали за вождение в пьяном виде. Он не согласился с таким решением полиции и решил поджечь служебный автомобиль.

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Машину удалось довольно быстро потушить, однако она все же получила повреждения. Злоумышленника задержали. Теперь ему может грозить до пяти лет заключения или принудительные работы.