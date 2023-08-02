02 августа 2023, 17:23
Житель ХМАО поджег служебную машину ГИБДД
Житель Югорска (ХМАО) поджег служебную машину ГИБДД. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полиции ХМАО.
Мужчину два раза задержали за вождение в пьяном виде. Он не согласился с таким решением полиции и решил поджечь служебный автомобиль.
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Машину удалось довольно быстро потушить, однако она все же получила повреждения. Злоумышленника задержали. Теперь ему может грозить до пяти лет заключения или принудительные работы.
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