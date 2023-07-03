Криминал 03 июля 2023, 15:57 Житель ХМАО отправится с тюрьму за поджог машины из-за конфликта

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В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина поджог автомобиль соседа из-за конфликта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной прокуратуры.

Преступление мужчина совершил в октябре 2021 года. Он обиделся на то, что ранее владелец KIA Soul устроил аварийную ситуацию. Тогда злоумышленник облил автомобиль горючей жидкостью и поджег ее.

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«В результате возгорания транспортное средство сгорело, а пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль „Toyota Land Cruiser“», — сообщили в ведомстве.

Мужчину приговорили к заключению в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить ущерб в размере одно 1,3 миллиона рублей.