Житель ХМАО от имени девушки шантажировал знакомого в соцсетях
В ХМАО осудят 23-летнего молодого человека, который шантажировал своего знакомого от имени вымышленной девушки. Подробностями поделилось ИА Ura.ru.
По данным информагентства, парень начал переписываться со своим бывшим одноклассником от имени девушки, создав фейковый акканут в соцсетях. Он попросил собеседника выслать ему интимные снимки. После получения он выложил их в общий доступ и начал шантажировать потерпевшего, потребовав деньги за удаление фото.
«Дни.ру» рассказали, что мужчина обратился за помощью к правоохранителям, которые оперативно установили личность вымогателя. Он удалил провокационные снимки и вернул все деньги. Однако это не избавило его от уголовной ответственности. Шантажист стал фигурантом двух дел — о вымогательстве и распространении сведений о частной жизни.