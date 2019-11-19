Житель ХМАО от имени девушки шантажировал знакомого в соцсетях

По данным информагентства, парень начал переписываться со своим бывшим одноклассником от имени девушки, создав фейковый акканут в соцсетях. Он попросил собеседника выслать ему интимные снимки. После получения он выложил их в общий доступ и начал шантажировать потерпевшего, потребовав деньги за удаление фото.

«Дни.ру» рассказали, что мужчина обратился за помощью к правоохранителям, которые оперативно установили личность вымогателя. Он удалил провокационные снимки и вернул все деньги. Однако это не избавило его от уголовной ответственности. Шантажист стал фигурантом двух дел — о вымогательстве и распространении сведений о частной жизни.