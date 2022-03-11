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    11 марта 2022, 19:19

    Житель ХМАО избил жену и кинул в нее кошкой

    Дарья Морозова

    Мужчину будут судить на домашнее насилие в отношении бывшей супруги в ХМАО. Он избил женщину и кинул в нее кошкой. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление СК РФ по региону.

    Уточняется, что пара развелась, но жила в одной квартире. Мужчина неоднократно угрожал бывшей жене и бил ее. В один из таких случаев он кинул в женщину домашней кошкой.

    Также он ударил полицейского, который приехал в квартиру на вызов. Теперь мужчину будут судить.