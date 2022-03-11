Житель ХМАО избил жену и кинул в нее кошкой

Мужчину будут судить на домашнее насилие в отношении бывшей супруги в ХМАО. Он избил женщину и кинул в нее кошкой. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Уточняется, что пара развелась, но жила в одной квартире. Мужчина неоднократно угрожал бывшей жене и бил ее. В один из таких случаев он кинул в женщину домашней кошкой.

Также он ударил полицейского, который приехал в квартиру на вызов. Теперь мужчину будут судить.