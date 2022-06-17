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    17 июня 2022, 21:54

    Житель ХМАО чуть не убил жену топором, а после напал на росгвардейца

    Арина Бобкова

    В ХМАО 51-летний житель Сургутского района угрожал супруге топором, а после чуть не прикончил росгвардейца. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

    Злоумышленник приревновал свою супругу, из-за чего начал угрожать ей топором.

    «Взяв топор, он начал угрожать ей физической расправой. Конфликт услышали соседи и вызвали работников правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

    На место происшествия прибыл сотрудник Росгвардии, однако мужчина бросил в него нож. Когда тот отскочил от бронежилета, злоумышленник попытался метнуть топор. Сотрудники полиции смогли остановить подозреваемого.

    Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел. Теперь мужчине грозит до 20 лет заключения.