Житель ХМАО чуть не убил жену топором, а после напал на росгвардейца

В ХМАО 51-летний житель Сургутского района угрожал супруге топором, а после чуть не прикончил росгвардейца. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Злоумышленник приревновал свою супругу, из-за чего начал угрожать ей топором.

«Взяв топор, он начал угрожать ей физической расправой. Конфликт услышали соседи и вызвали работников правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия прибыл сотрудник Росгвардии, однако мужчина бросил в него нож. Когда тот отскочил от бронежилета, злоумышленник попытался метнуть топор. Сотрудники полиции смогли остановить подозреваемого.

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел. Теперь мужчине грозит до 20 лет заключения.