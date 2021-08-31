Житель Хакасии попытался сжечь бывшую жену из ревности

Суд в Хакасии арестовал мужчину, который поджег свою бывшую жену. Женщина получила более 50% ожогов тела и находится в больнице, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Следователи установили, что пара не жила вместе последние 13 лет, но мужчина помогал экс-супруге по хозяйству. Когда он в очередной раз пришел к ней домой, то обнаружил, что туда же в гости пришел знакомый его супруги.

Компания стала распивать спиртное. Внезапно между ними вспыхнула ссора. Бывший муж приревновал женщину к ее гостю, поэтому схватил бутылку с горючей жидкостью, облил ее и поджег зажигалкой.

Пострадавшую охватило пламя. Его помог потушить сын, который вовремя вошел в комнату, где произошла расправа. После этого женщину доставили в больницу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Поджигателя задержали и предъявили обвинения, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.