Житель Хакасии отправился под суд за финансирование боевиков ИГ*

Правоохранители выяснили, что мужчина присягнул лидеру запрещенной в РФ террористической организации Исламское государство* Абу Бакру Аль-Багдади. Он переводил деньги боевику, который участвовал в военных действиях в сирийском Дейр-эз-Зоре на стороне террористов.

Злоумышленник переживал, что попадет под уголовное дело, поэтому уехал из Хакасии. Стражи порядка задержали его на границе Тюменской и Томской областей. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

ИГ* (Исламское государство) — международная исламистская экстремистская террористическая организация, запрещенная на территории России.