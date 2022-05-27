Житель Хабаровска похитил коров на грузовом такси

Житель Хабаровска выкрал двух коров с помощью грузового такси. Об этом сообщил Transsibinfo.com.

Злоумышленник решил подзаработать на краже животных. Он похитил двух коров с пастбища, заказал грузовое такси и увез их в соседнее село. Там мужчина продал коров местному фермеру.

Примерно в это же время с заявлением в полицию обратился житель села Мичуринское и рассказал, что у него похитили двух животных. Ущерб пострадавший оценил в 300 тысяч рублей.

Сотрудникам органов удалось задержать похитителя. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.