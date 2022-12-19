Криминал 19 декабря 2022, 13:10 Житель Хабаровска отправится в колонию на 9 лет за убийство жены на глазах у детей

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В Хабаровске суд вынес приговор 31-летнему мужчине, который на глазах у детей убил жену. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Убийство произошло в июне 2022 года. Мужчина попросил супругу приготовить обед, однако она отказала, аргументировав это тем, что на обед сначала надо заработать. Хабаровчанин разозлился, начал избивать женщину, а затем несколько раз ударил ножом. Затем он оставил супругу умирать на глазах у маленьких детей, а сам покинул дом.

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Обвиняемого признали виновным в убийстве и назначили ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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