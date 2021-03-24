Житель города Гусь-Хрустальный получил смертельный удар ножом в сердце

Мужчину из города Гусь-Хрустальный убили, ударив ножом в сердце. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Владимирской области.

Уточняется, что убитый был в гостях у подозреваемого. Во время застолья у них произошел конфликт, в результате чего гость получил удар ножом и скончался на месте. Хозяин жилища попытался сбежать.

Подозреваемый задержан. Свою вину он не признает. Следствие продолжается.