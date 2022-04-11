Житель Энгельса месяц хранил останки расчлененных родителей у себя на балконе

Мужчина в городе Энгельс Саратовской области, по версии следствия, убил своих родителей и расчленил их, а останки несколько месяцев хранил на балконе. Об этом сообщило ИА «СарИнформ».

По версии полиции, 34-летний мужчина, обидевшись на родителей за то что они пили, убил молотком спящего отца, после чего задушил мать. Тела родителей мужчина расчленил и хранил на балконе. Сейчас подозреваемый задержан, ведется расследование, написало ИА Nation News.