Мужчина отобрал у жительницы Екатеринбурга телефон, угрожая ножом | 360°

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Мужчина отобрал у жительницы Екатеринбурга телефон, угрожая ножом

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Ранее судимый житель Эльмаша напал на девушку в Екатеринбурге. Угрожая ножом, он отнял у нее мобильный телефон. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

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Ситуация произошла 30 сентября на улице Баумана. Злоумышленник начал угрожать пострадавшей ножом. Он отнял у девушки телефон и скрылся с места происшествия. Задержать его удалось в тот же день по месту его жительства. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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