Житель Екатеринбурга ударил знакомого топором 140 раз

Завершилось расследование дела о жестоком убийстве, которое год назад совершил житель Екатеринбурга. Уголовное дело уже передано в суд.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в мае прошлого года двое мужчин, один из которых работал адвокатом, вместе употребляли горячительные напитки. Один из собутыльников, 50-летний мужчина, напал на адвоката.

Сначала он ударил его стеклянной бутылкой по голове, а потом избил. Далее, связав мужчине руки, начал наносить удары топором по телу. Эксперты установили, что по голове, шее, груди и рукам погибшего было нанесено не менее 140 ударов топором различной силы. От полученных увечий пострадавший скончался на месте.

Сотрудники прокуратуры уже утвердили обвинительное заключение. Осужденный получит наказание по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Он уже признал свою вину. В ближайшее время дело рассмотрит суд.