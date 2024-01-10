Криминал 10 января 2024, 11:29 Житель Екатеринбурга расплатился за партию рыбы 2 миллионами фальшивых денег

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Житель Екатеринбурга стал фигурантом сразу двух уголовных дел после того, как купил партию рыбы на фальшивые деньги. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Тюменской области.

Мужчина купил крупную партию рыбы у тюменца. Передача денег происходила ночью, но продавец все равно заподозрил, что пятитысячные купюры ненастоящие, поэтому утром пошел в банк. Там подтвердили, что все два миллиона рублей — фальшивые.

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Покупателя задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела: о мошенничестве и сбыте поддельных рублей.

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