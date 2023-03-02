Криминал 02 марта 2023, 13:15 Житель Екатеринбурга радикально решил проблему с шумным соседом Житель Екатеринбурга выстрелил в голову соседу из травматического пистолета из-за шума РИА «Новости»

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Житель Екатеринбурга из-за ночного шума выстрелил из травматического пистолета в голову своему соседу. Об этом написал «Московской комсомолец».

ЧП произошло ночью 27 февраля, на вызов приехала бригада скорой помощи. Медики обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы, ему диагностировали ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

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Правоохранители установили, что потерпевший находился в квартире своей бывшей супруги. Однако между ними возник конфликт, и мужчина решил выйти на улицу. Рядом с подъездом он встретил жильца из соседней квартиры, который сделал замечание из-за шумного поведения.

Между мужчинами началась потасовка, в ходе которой сосед выстрелил в голову оппоненту из травматического пистолета.

Следователи завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.