Криминал 23 мая 2023, 13:56 Житель Екатеринбурга получил срок за покушение на убийство жены и сына

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Жителя Екатеринбурга приговорили к сроку за покушение на убийство своих супруги и сына. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Преступление мужчина совершил в июне 2022 года. Он поссорился с женой и несколько раз ударил ее по голове табуреткой. Однако малолетний сын выбил предмет из рук отца, передает "Политика Сегодня". В дальнейшем злоумышленник начал угрожать супруге ножом и несколько раз ударил ее рукояткой по лицу.

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«После чего ребенок нанес отцу удар ножом в грудь и женщине удалось покинуть помещение. Мужчина настиг сына на балконе и ударил его, в результате чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров», — отметили в ведомстве.

Врачи смогли сохранить жизнь ребенка. Нападавшего приговорили к сроку на девять лет и четыре месяца заключения в исправительной колонии строгого режима.