Криминал 10 ноября 2022, 14:10 Житель Екатеринбурга получил срок за контрабанду стратегически важных ресурсов

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Суд приговорил жителя Екатеринбурга к четырем годам условного заключения за незаконную продажу за границу стратегически важных ресурсов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Установлено, что мужчина в течение полугода поставлял иностранцам 845 кубических метров лесоматериалов хвойных пород. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей.

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Злоумышленника приговорили к четырем годам условного заключения с испытательным сроком четыре года. Также он обязан выплатить штраф в 600 тысяч рублей.

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