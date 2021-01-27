Житель Екатеринбурга опоил пенсионерку и оставил умирать в лесу ради квартиры

Житель Екатеринбурга решил завладеть недвижимостью своей знакомой пенсионерки. Чтобы получить квартиру, он обманом убедил ее подписать договор купли-продажи, а затем опоил и бросил в лесу, когда женщина поняла, что сделала — там она и скончалась.

Об этом сообщил NGZT.ru со ссылкой на прокуратуру региона. По данным издания, мужчина вошел в доверие к 66-летней пенсионерке, чтобы переписать на себя ее квартиру. Недвижимости оценивают в более 2,4 миллиона рублей. Злоумышленник помогал пожилой женщине по хозяйству, ухаживал за ней, а потом пообещал помочь переехать в другую страну — он заявил, что там пенсионерке дали бы работу и жилье.

Собственница квартиры поверила мужчине и подписала все документы. Однако через два дня она догадалась об обмане и написала заявление на возврат имущества. Тогда мошенник убедил пенсионерку выпить увеличенную дозу препарата, который вызывает помутнение сознания и дезориентацию в пространстве. После этого мужчина вывез ее в лес и бросил.

В результате пенсионерка умерла. Точную причину смерти женщины установить не удалось, потому что ее обнаружили через длительное время после смерти, однако эксперты обнаружили остатки препарата в организме. Злоумышленник после убийства снял со счетов пенсионерки все ее деньги — 27 тысяч рублей — и украл мобильный телефон.

Правоохранители задержали мужчину. Его осудили сразу по четырем статьям: «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «Похищение человека из корыстных побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Оставление в опасности» и «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». В общей сложности злоумышленника отправили в тюрьму на 15 лет.