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    31 августа 2022, 17:40

    Житель Екатеринбурга избил возлюбленную и убил ее подругу

    Арина Бобкова

    Житель Екатеринбурга избил свою возлюбленную, а после убил ее подругу. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

    Ситуация произошла 28 марта. По версии следователей, в порыве ревности мужчина набросился на свою женщину и начал ее избивать. За пострадавшую вступилась подруга. Фигурант дела переключился на нее и забил до смерти.

    «Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.