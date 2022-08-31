Житель Екатеринбурга избил возлюбленную и убил ее подругу

Житель Екатеринбурга избил свою возлюбленную, а после убил ее подругу. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Ситуация произошла 28 марта. По версии следователей, в порыве ревности мужчина набросился на свою женщину и начал ее избивать. За пострадавшую вступилась подруга. Фигурант дела переключился на нее и забил до смерти.

«Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.