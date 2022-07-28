Житель Екатеринбурга избил молотком неизвестного мужчину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Е1.

Пострадавший рассказал, что прогуливался по Уралмашу. В какой-то момент к нему подошел мужчина, у которого в руках было два резиновых молотка. Одним из них злоумышленник ударил потерпевшего.

«Сблизившись, злоумышленник неожиданно несколько раз ударил прохожего по голове, после чего последний потерял сознание. Сотрудники полиции изъяли у нападавшего предполагаемое орудие преступления. Свой поступок задержанный объяснил внезапно возникшей неприязнью к потерпевшему», — сообщили в УМВД Екатеринбурга.