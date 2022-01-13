Житель ЕАО заказал ограбление жены для спасения брака

Мужчина из Биробиджана организовал ограбление собственной жены. Местный житель решился на нападение, чтобы избежать развода. Об этом сообщила майор внутренней службы управления МВД по ЕАО Оксана Ткачева.

«Муж заказал ограбление своей супруги в Биробиджане. У них идет бракоразводный процесс и муж таким способом, наверное, захотел повлиять на решение жены, чтобы она нуждалась в его защите», — рассказала Ткачева РИА «Новости».

Она добавила, что мужу и жене примерно по 31 году, у них есть дети. Сотрудница МВД охарактеризовала семью как нормальную, они работают в госструктурах.

По данным полиции, случай произошел 7 января. Женщина шла по улице, когда на нее напали двое мужчин 2000 года рождения, один из них имел судимость. Местные жители повалили ее на землю, избили, а потом забрали сумку и две тысячи рублей, после чего убежали.

Пострадавшая тут же позвонила супругу, он выбежал на улицу из дома, якобы попытался догнать грабителей и позвонил в полицию.

«По плану мужа пострадавшей, нападавшие должны были оставить себе вещи жены в качестве вознаграждения за содеянное, включая сотовый телефон», — рассказала представитель полиции.

Однако другая свидетельница преступления также обратилась в правоохранительные органы и описали грабителей, в итоге их задержали. В отношении мужчин открыли уголовное дело о грабеже. Задержанные рассказали сотрудникам МВД, кто их нанял. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности мужа пострадавшей.