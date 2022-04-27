Житель деревни в Подмосковье открыл стрельбу по сотрудникам администрации

Житель деревни Загорье в Подмосковье незаконно установил шлагбаум, а когда представители местной административно-территориальной инспекции приехали его демонтировать, мужчина попытался застрелить из ружья. Несколько пуль попали в машину сотрудников администрации, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По данным следствия, стрельба в Загорье произошла 27 апреля. Подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия по членам инспекции, которые приехали, чтобы снести прибывшим незаконно установленного мужчиной шлагбаум.

«В результате несколько выстрелов попали по автомобилю пострадавших, самим сотрудникам удалось уехать с места происшествия. Злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия полицейские», — уточнили в ведомстве.

При проверке стало известно, что подозреваемому 45 лет. Против него возбудили дело о покушении на убийство. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, сотрудники СК допрашивают потерпевших и свидетелей.

В рамках дела проведут ряд экспертиз, в том числе баллистическую. Подозреваемого отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте фигуранта дела.

По информации Telegram-канала Baza, подозреваемый напал на представителей администрации со словами «Вы приехали на верную смерть». Когда сотрудники инспекции разбежались, чтобы укрыться от стрельбы, злоумышленник поджег их машину, а потом заперся у себя в доме. Сдаться его уговорили прибывшие по вызову сотрудники полиции.