Житель Дагестана расправился со стоматологом из-за зубной боли

Правоохранители установили, что нападавший пришел домой к врачу в 06:00, пожаловался на зубную боль и потребовал оказать ему помощь. Стоматолог просил пациента потерпеть и через несколько часов прийти на прием в клинику.

Однако мужчине не понравилось такое предложение. Он схватил нож и ударил им врача. В результате медик скончался до приезда скорой помощи.

Стражи порядка сразу же задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции.