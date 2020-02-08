Житель Чувашии взял 3 млн рублей в кредит и отдал мошенникам
В чувашскую полицию пришел один из жителей Канаша и рассказал, что стал жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, осенью 2019-го ему позвонила женщина и предложила заработать в интернете на курсе валют.
Мужчина согласился и перевел 250 долларов (около 16 тысяч рублей) на счет брокерского сайта. Ему завели личный кабинет и дали возможность следить за своими деньгами. Все шло нормально пока пользователю не посоветовали закинуть сумму побольше, чтобы прибыль приходила быстрее по сверхвысоким процентам.
Новоиспеченный фрилансер отправился за кредитом. Он взял в шести банках три миллиона и 235 тысяч рублей. Эти деньги он перевел на сайт, но в конце января заметил, что они исчезли. В этот момент мужчина понял, что попался на удочку мошенников.
В итоге полицейские завели дело и начали устанавливать личности злоумышленников. Пока удалось узнать, что преступники находятся за пределами Чувашии.